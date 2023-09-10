Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Korlantas Usul Mobil Patroli Mulai Gunakan Kendaraan Listrik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |22:40 WIB
Korlantas Usul Mobil Patroli Mulai Gunakan Kendaraan Listrik
Ilustrasi mobil listrik. (Doc. Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, mengusulkan bahwa mobil patroli menggunakan kendaraan listrik. Tujuannya untuk mendukung udara yang bersih.

"Kita juga merencanakan nanti kendaraan staf kita memakai mobil listrik. Tapi nanti tergantung anggaran yang akan tersedia berapa, tapi yang pasti dukungan terhadap udara yang bersih, go green harus dimulai dari kita Pemerintah," kata Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi di GBK, Jakarta, Minggu (10/9/2023).

Firman menyebut, usulan yang tergantung dengan anggaran tersebut juga sejalan dengan komitmen Pemerintah dan pimpinan terkait pengalihan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi listrik.

"Betul, jadi selaku bagian dari pemerintah, imbauan-imbauan dari bapak pimpinan kemarin sudah dijelaskan dari forum-forum kita rapat-rapat, selain konversi kendaraan-kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik," ujar Firman.

Halaman:
1 2
      
