HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral! Kegiatan Sunmori Dihentikan Warga, Pengendara Disuruh Dorong Motor

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |19:17 WIB
Viral! Kegiatan Sunmori Dihentikan Warga, Pengendara Disuruh Dorong Motor
Momen sunmori dihentikan warga. (Instagram: @info_balikpapan)
A
A
A

JAKARTA - Jagat maya dibuat heboh dengan video viral yang memperlihatkan sebuah konvoi motor mendorong motornya di sebuah jalan.

Ini bukan karena mogok berjamaah, melainkan berdasarkan video yang diunggah Instagram @info_balikpapan, aksi sunmori atau Sunday morning ride sebuah kelompok bermotor dihentikan oleh warga, untuk menghormati warga yang sedang berduka yang rumahnya ada di pinggir jalan.

"Infonya di Kawasan Samboja Anak Motor yang melakukan Sunmori di duga di-Sweping sama Warga sekitar (10/9/2023), infonya para rider ini diminta turun dr motor dan didorong saat melewati rumah duka korban kecelakaan di km.43 pagi hari tadi," tulis akun tersebut, dikutip Minggu (10/09/2023).

"Selalu waspada di jalan yah, utamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Ingat keluarga menunggu di rumah," tulisnya lebih lanjut.

Dari video yang diunggah itu, terlihat puluhan jenis motor bebek tengah didorong oleh para pemotor di pinggir jalan.

Kemudian sejumlah orang, bahkan ada pihak kepolisian yang sampai mengawal aksi tersebut.

Tidak dipungkiri, kegiatan berkendara sunmori dalam berbagai kesempatan memang kerap menganggu ketenangan warga, yang dilalui grombolan pemotor tersebut.

Dari jumlahnya yang banyak, dan kerap tancap gas di jalan. Banyak dari mereka yang telah memodifikasi motornya hingga menghasilkan suara menggelegar dari kenalpotnya. 

