HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Alasan Pelanggaran Lalu Lintas Kerap Terjadi di Indonesia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |18:18 WIB
Ini Alasan Pelanggaran Lalu Lintas Kerap Terjadi di Indonesia
ilustrasi pelanggar lalu lintas. (Doc. Freepik)
JAKARTA - Video emak-emak menggeser barrier untuk putar arah di tol ramai jadi perbincangan di media sosial. Apa yang dilakukan sekelompok emak-emak itu sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan fatal.

Senior Instructor dari SDCI, Sony Susmana, menegaskan pelanggaran semacam ini sudah kerap terjadi karena kurangnya pemahaman tentang aturan lalu lintas.

Oleh sebab itu, terciptalah budaya melanggar aturan yang dianggap sudah menjadi hal yang wajar.

“Ini masalah adab. Jadi akar dari pelanggaran lalu lintas ini adalah adab yang buruk dari masyarakat kita terhadap aturan. Mereka tidak pernah dapat informasi tentang pentingnya keselamatan di bangku sekolahan,” ucap Sony, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, dikutip Minggu (10/9/2023).

“Nah, mereka tidak paham aturan yang harus mereka taati, akhirnya terciptanya culture yang satu orang melanggar, semua orang ikuti. Culture yang jelek ini lah yang terbangun di Indonesia,” katanya lebih lanjut.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
