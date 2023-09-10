Polytron Berencana Bakal Packaging Baterai Motor Listrik Sendiri

JAKARTA - Polytron usung konsep sewa baterai pada motor listrik terbarunya yakni Fox-R.

Diketahui Fox-R menggunakan baterai jenis lithium, dan harga baterai motor listrik ini relatif mahal yakni mencapai belasan juta rupiah.

Kelebihan baterai lithium lainnya ada pada bentuk yang compact, bertenaga dan lebih awet.

Menariknya, Polytron juga memiliki rencana untuk menggarap perakitan baterainya secara mandiri.

"Sejauh ini kita masih gandeng pihak ketiga, tapi kedepan kita akan packaging sendiri," kata Christopher A. Wirawan, Product Manager Polytron EV, kepada Okezone.com, dikutip Minggu (10/9/2023).

lebih lanjut Christopher pun menjabarkan untuk garap packaging motor listrik terbilang cukup mudah.