Kia Berencana Bangun Pabrik di Thailand, Punya Kapasitas Produksi 250 Ribu Unit

JAKARTA – Kia berencana meluaskan pasar mereka di kawasan Asia Tenggara dengan berencana membuka pabrik di Thailand. Ini sebagai langkah perluasan pasar seperti yang dilakukan saudaranya, Hyundai Motor Group.

Melansir Channelnewsasia, Senin (10/8/2023), produsen asal Korea Selatan itu membuka peluang untuk membangun fasilitas produksi pertamanya di ASEAN.

Memilih lokasi di Thailand, fasilitas tersebut direncanakan dapat memproduksi 250 ribu unit kendaraan per tahun.

Dilaporkan, Kia sedang berdiskusi dengan otoritas soal rincian pembangunan pabrik di Thailand tahun depan. Ini adalah usaha pertama dalam membangun pabrik baru di luar negeri dalam empat tahun terakhi setelah pembangunan pabrik di India pada 2019 silam.

Kia dan pemerintah Thailand diperkirakan akan menandatangani kesepakatan investasi pada akhir tahun ini. Pembangunan diharapkan dapat dimulai pada paruh pertama tahun depan, untuk pabrik dengan kapasitas produksi tahunan 250.000 unit.

“Karena kami memiliki operasi global, kami sedang mengkaji strategi untuk menargetkan berbagai pasar luar negeri, namun masalah pabrik di Thailand belum terselesaikan,” kata juru bicara Kia kepada Reuters, seperti dikutip dari Channelnewsasia.

Sekadar informasi, Kia saat ini memiliki fasilitas produksi di luar negeri, seperti di Amerika Serikat, Tiongkok, India, Slovakia, dan Meksiko. Sementara pabrik di Thailand akan menjadi basis produksi global keenamnya.

Saudaranya, Hyundai Motor Company, telah mengoperasikan fasilitas produksinya di Indonesia tahun lalu. Masuknya Hyundai Motor Group ke Indonesia dan Thailand terjadi karena kedua negara tersebut merupakan pasar mobil terbesar yang memiliki potensi pertumbuhan.