Perkuat Layanan, Auto2000 Siap Hadirkan Pengecasan Mobil Listrik Berjalan

JAKARTA – Infrastruktur kendaraan listrik seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) masih menjadi kendala di Indonesia.

Ini yang membuat masyarakat ragu untuk beralih dari mobil konvensional.

Namun, Auto2000 sebagai diler resmi Toyota membuka peluang untuk menyediakan layanan pengecasan mobil listrik berjalan.

Ini sejalan dengan semakin banyaknya peredaran mobil listrik berbasis baterai Toyota bZ4X.

Yusuf Bahtiar, Business Process Improvement & THS Departement Head, mengatakan saat ini layanan THS terus berkembang. Ini juga diikuti dengan penggunaan armada dan peralatan yang terdapat di dalam mobil tersebut.

“Auto2000 Home Service (THS) ini bertransformasi kalau dulu masih pakai Kijang kotak dengan boks, sekarang modelnya seperti ini. Sudah ada alat wheel balancer, sekarang kita kembangkan terus,” kata Yusuf saat ditemui di Jakarta Utara, Minggu (10/9/2023).

Melihat semakin marak penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, Yusuf menegaskan Auto2000 bakal berusaha meningkatkan layanannya. Untuk pengecasan mobil listrik berjalan, Yusuf mengatakan hal tersebut bukan tidak mungkin di masa mendatang.

“Salah satunya tidak menutup kemungkinan soal charger (mobile EV charger), kita masih diskusi intens. Apakah nanti kita buat semacam prototipe dulu atau semacamnya, yang jelas kita komprehensif menuju ke sana,” ujarnya.