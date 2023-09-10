Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral! Video Emak-Emak Putar Balik di Tol, Hukuman Penjara 2 Bulan Menanti

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |09:53 WIB
Viral! Video Emak-Emak Putar Balik di Tol, Hukuman Penjara 2 Bulan Menanti
Viral emak-emak putar balik di tol. (Doc. Instagram: palembangkulukkilir)
JAKARTA – Beredar video di media sosial sekumpulan emak-emak membuka pagar pembatas atau barrier di jalan tol untuk putar balik sebuah mobil Toyota Fortuner. Kejadian itu diketahui berada di Tol Indralaya-Prabumulih.

Video tersebut diunggah akun @palembangkulukilir di Instagram yang mengatakan bahwa hal itu terjadi di KM 26, lajur Indralaya menuju Prabumulih.

Dikabarkan rombongan yang menggunakan mobil SUV Fortuner itu ingin kelar di Gerbang Tol Indralaya, tapi terlewat.

Dalam video, mobil berwarna hitam itu melaju lambat di lajur paling kanan dan seketika berhenti. Kemudian, keluar tiga orang emak-emak dan langsung melancarkan aksinya membuka barrier berwarna oranye itu.

Bobot barrier yang cukup berat, ketiga emak-emak itu bahu-membahu menggeser pagar pembatas. Setelah membuka ruang yang dirasa cukup, Fortuner yang mereka tumpangi langsung putar balik di jalan tol yang kebetulan sedang sepi.

Menanggapi hal tersebut, Senior Instructor dari SDCI Sony Susmana menyayangkan perilaku buruk sudah menjadi kebiasaan. Pasalnya, ini sudah kerap terjadi dan hanya tinggal menunggu insiden ketika ada pihak yang melakukannya kembali.

“Ada satu emak-emak yang angkat tangan saat jalur evakuasi berhasil terbuka. Ini sangat disayangkan karena perilaku buruk menjadi kebiasaan. Ini juga akan memancing orang lain untuk melakukannya. Bahayanya lagi, cepat atau lambat akan menuai kecelakaan,” kata Sony saat dihubungi MNC Portal Indonesia, dikutip Minggu (10/9/2023).

Sekadar informasi, melakukan putar balik di jalan tol tanpa adanya keadaan darurat merupakan bentuk pelanggaran. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

