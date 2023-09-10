Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA San Andreas PS3 Peluru Tak Terbatas Beserta Cheat Lainnya Lengkap

Bertold Ananda , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |02:01 WIB
Cheat GTA San Andreas PS3 Peluru Tak Terbatas Beserta Cheat Lainnya Lengkap
Ilustrasi untuk kode cheat GTA San Andreas PS3 (Foto: Istimewa)
JAKARTA- Cheat GTA San Andreas PS3 peluru tak terbata tentu sangat didambakan oleh setiap player.

Terlebih pada game Grand Theft Auto San Andreas PS 3 nyatanya cheat tersebut memang sangat diperlukan. Hal itu pastinya dimanfaatkan untuk melawan berbagai musuh, penjahat atau gank dalam sebuah misi.

Dengan begitu fitur cheat GTA San Andreas PS3 dihadirkan guna mempertegas supaya para pemain tidak kesulitan dan tak bosan memainkan game cukup sulit satu ini. Bagi para pengguna yang tidak hafal dengan cheat peluru dan terbatas serta berbagai cheat lainnya maka ikuti ulasan satu ini untuk mendapatkan informasi selengkapnya.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Minggu (10/9/2023) terkait cheat peluru tak terbatas pada GTA San Andreas PS 3 beserta cheat lainnya

Peluru Tidak Terbatas: Bawah-X-Bawah-X-R2-R1-Atas-Segitiga-Kiri-Lingkaran

Cheat GTA San Andras PS3 Lainnya

Cheat Mode Senjata

  • Pukulan Maut: X-L2-L2-X-Kotak-Lingkaran-R1-R2-R1-R2
  • Senjata untuk Semua: R1-R2-X-Segitiga-X-Segitiga-Atas-Bawah
  • Set Senjata 1: R2-R1-L2-R1-Kiri-Bawah-Kanan-Atas-Kiri-Bawah-Kanan-Atas
  • Set Senjata 2: R2-R1-L2-R1-Kiri-Bawah-Kanan-Atas-Kiri-Bawah-Bawah-Kiri
  • Set Senjata 3: R2-R1-L2-R1-Kiri-Bawah-Kanan-Atas-Kiri-Bawah-Bawah-Bawah
  • Skill Senjata: Atas-Kiri-Kiri-Bawah-Lingkaran-Kotak-R2-Kanan-Kanan-R2-R1

