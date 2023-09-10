Cheat Mengurangi Bintang GTA 5 Beserta Cheat Lainnya Lengkap

JAKARTA- Cheat mengurangi bintang GTA 5 termasuk yang dicari-cari oleh para gamer. Terlebih bagi penikmat game legendaris seperti GTA 5.

Umum diketahui bila aksi kejar-kejaran dengan polisi pada game GTA V (Grand Theft Auto) memang sangatlah seru dan menegangkan.

Sebab layaknya sebuah buronan kelas kakap, para player dikejar oleh polisi menggunakan segala cara. Mulai dari mobil, tank hingga helikopter.

Namun tahukah kalian bila di balik keseruan tersebut ternyata ada banyak pecinta game lainnya yang panik dan tidak senang melakukan aksi kejar-kejaran oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu tidak heran bila akhirnya banyak yang memanfaatkan fitur cheat untuk mengurangi bintang polisi atau dikenal dengan sebutan ‘Polisi Kecut’.

Sebab semakin banyaknya bintang yang didapat, maka akan semakin sulit untuk menghindar dan lepas dari kejaran polisi. Maka segera aktifkan cheat tersebut sekarang supaya pemain dapat memainkan gameplay GTA V dengan asik dan tenang.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Minggu (10/9/2023) terkait cheat mengurangi bintang GTA 5.

Mengurangi Bintang Polisi: R1, R1, Bulat, R2, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri

(Lakukan secara berulang supaya dapat mengurangi jumlah bintang serta mampu menghilangkannya.)