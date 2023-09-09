Ini 5 Alasan Agar Tidak Buru-Buru Ganti iPhone Setiap Tahun

JAKARTA – Jelang perilisan iPhone 15 minggu depan, sejumlah informasi terkait ponsel anyar Apple itu telah banyak beredar. Namun demikian sebaiknya Anda tidak terlalu terburu-buru ganti iPhone setiap tahunnya.

Apple diketahui selalu meluncurkan produk iPhone series terbarunya setiap tahun. Namun, apakah Anda juga perlu mengganti iPhone Anda setiap tahunnya? Tentu saja tidak.

Berikut sejumlah alasan kenapa Anda tidak perlu buru-buru untuk mengganti iPhone baru.

1. Tampilan Fisik yang Tetap Sama

Masuk akal untuk membeli iPhone baru jika Anda mempunyai perangkat tersebut yang sudah berumur tiga hingga empat tahun. Namun sejak iPhone 11 sampai iPhone 14 tidak banyak perubahan yang cukup signifikan dari segi fisik, selain ukuran yang lebih tipis, sudut yang lebih melengkung, dan bezel yang lebih tipis saja.

2. Harga Tidak Sebanding Fitur yang Ditawarkan

Masyarakat banyak yang mengantisipasi produk terbaru Apple tiap tahunnya. Namun kenyataannya, iPhone keluaran terbaru hanya memiliki sedikit atau malah tidak ada perbedaan yang berarti, kecuali harganya yang makin mahal. Dari segi kinerja, selama mendapatkan pembaruan rutin, kecil kemungkinan iPhone akan mengalami masalah atau lemot.

Sebagai contohnya iPhone 12 Pro, 13 Pro, dan 14 Pro. Selain ukuran dan warna kamera, sama sekali tidak ada yang terlihat berbeda. Semua perangkat ini mendukung iOS 16 terbaru, pengenalan wajah, memori, waktu baterai, ketahanan terhadap air, dan konektivitas.