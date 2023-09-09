Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bos IBC Akui Penjualan Mobil Listrik di Indonesia Belum Memuaskan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |18:28 WIB
Bos IBC Akui Penjualan Mobil Listrik di Indonesia Belum Memuaskan
Penjualan mobil listrik di Indonesia belum memuaskan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Indonesia berupaya keras meningkatkan penggunaan kendaraan listrik. Namun sayangnya penjualan mobil listrik di Tanah Air belum bisa dikatakan memuaskan.

Menurut Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC), Toto Nugraha, pemerintah harus bisa memberikan penetrasi lebih besar untuk mengatasi masalah tersebut. Terutama dalam kebijakan mengenai mobil listrik agar lebih banyak lagi yang tertarik meminangnya.

“Kita harus menyadari soal bagaimana pertumbuhan kendaraan listrik di dunia. Sekarang, (penjualan mobil listrik) Tiongkok sudah 6 juta unit, Amerika Serikat 3 juta. Sementara Indonesia masih belasan ribu unit,” kata Toto di Indonesia Sustainibility Forum (ISF), Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).

Menurut Toto, sumber daya nikel yang berlimpah di Indonesia bisa membuat negara ini menjadi penguasa kendaraan listrik. Bahkan, ia mengibaratkan Indonesia seperti Arab Saudi dengan sumber daya minyak mentah yang membuat negaranya kaya raya.

Oleh sebab itu, Toto berharap pemerintah bukan hanya fokus pada sumber daya alam dengan meminta investor membangun pabrik baterai di Indonesia. Ini juga perlu pendekatan lebih jauh agar masyarakat tak lagi ragu membeli mobil listrik.

“Kita punya potensi seperti Arab dalam hal minyak. Kita negara yang kaya nikel, jadi memungkinkan untuk itu. Tapi, kita juga perlu meningkatkan permintaan domestik kendaraan listrik di Indonesia,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/15/3191339/spklu-x4MJ_large.jpg
Libur Nataru, Ini Daftar Lengkap Lokasi SPKLU di Tol Trans Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/15/3190246/byd_atto_1-odfC_large.jpg
Daftar Mobil Listrik Terlaris November 2025, BYD Atto 1 Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/15/3189525/byd_atto_1-vtBn_large.jpg
BYD Harap Insentif Mobil Listrik Dilanjutkan Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183863/byd_atto_1-EoIU_large.jpg
Melonjak 245 Persen, Penjualan Mobil Listrik Tembus 13.935 Unit Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182777/mobil_listrik-CoMu_large.jpg
Insentif Mobil Listrik Segera Berakhir, Konsumen Serbu Diler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182052/li_mega_terbakar-xa2Y_large.jpg
Buntut Mobil Listrik China Terbakar saat Dikendarai, Belasan Ribu Unit Kena Recall
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement