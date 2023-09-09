Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jangan Disepelekan, Ini Pentingnya Lakukan Servis 1.000 Km!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |14:52 WIB
Jangan Disepelekan, Ini Pentingnya Lakukan Servis 1.000 Km!
Servis mobil berkala (Foto: Auto2000)
A
A
A

JAKARTA – Peringatan terkait servis berkala mobil setiap 1.000 Km tidak boleh dianggap remeh. Pasalnya hal ini penting dilakukan untuk menjaga mobil dalam keadaan prima.

Dijelaskan oleh Auto2000 ada beberapa alasan servis berkala 1 bulan pertama atau Servis Berkala Internal (SBI) penting dilakukan oleh pemilik mobil baru Toyota.

SBI memastikan bagian-bagian mobil berfungsi optimal setelah digunakan satu bulan pertama atau 1.000 km. Karena dilakukan pengecekan seluruh komponen kendaraan, maka SBI merupakan deteksi dini kondisi mobil sehingga apabila ada masalah tidak menjalar. Servis berkala 1 bulan pertama merupakan salah satu pertimbangan pemberian garansi. 

Syarat utama warranty atau garansi adalah rutin melakukan servis berkala di bengkel Auto2000 atau melalui layanan THS – Auto2000 Home Service. Servis berkala 1 bulan pertama juga merupakan syarat disetujuinya program T-CARE dari Auto2000.

Pemeriksaan pada Servis Berkala 1 Bulan Pertama

Bagian yang diperiksa meliputi fungsi dari seluruh komponen interior atau ruang kemudi, seperti sistem kemudi, sistem keamanan, fungsi kelistrikan, AC, dan head unit. Inspeksi pada eksterior, meliputi bodi, pintu, dan fungsi penunjang seperti lampu mobil serta wiper.

Dilanjutkan pemeriksaan mesin meliputi oli mesin, tegangan fan belt, volume air radiator, minyak rem, fluida-fluida lainnya, dan pengecekan fungsi mesin secara umum. Setelah itu menuju sistem penggerak seperti transmisi dan kopling. Lalu bagian sasis, yakni fungsi shock absorber dan rem mobil.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
