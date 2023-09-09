Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tren Youtuber AS Hancurkan Lamborghini Seharga Rp3 Miliar Demi Konten

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |09:59 WIB
SEJUMLAH Youtuber Amerika Serikat sedang ramai membuat konten dengan menghancurkan mobil-mobil mewah, seperti Lamborghini dengan mesin penghancur hingga membakarnya. 

Sebelumnya seorang Youtuber bernama Cody Detwiler menyiksa mobil Ferrari F8 Tributo dengan harga 400 ribu dolar AS atau setara Rp6 miliar hingga terbakar. Alasannya sederhana cuma ingin menguji durabilitas mobil sport kebangaan Italia itu.

Nah, seolah tak mau kalah dengan Detwiler, kini Youtuber MrBeast nekat menghancurkan sebuah mobil sport Lamborghini Gallardo dengan mesin pencabik. Mobil yang dihancurkannya juga tak kalah mahal yakni Lamborghini Gallardo yang saat ini dijual 233.740 dolar AS atau sekitar Rp3,5 miliar.

Berbeda dengan Cody Detwiler, MrBeast yang punya nama asli Jimy Donaldson justru tidak punya alasan apa pun saat menghancurkan mobil Lamborghini Gallardo tersebut. 

"Ini mesin penghancur terbesar di dunia dan kami akan menaruh Lamborghini ini ke dalamnya," jelas MrBeast dikutip kanal akun YouTube miliknya, Sabtu (9/9/2023).

Yang pasti, ketika dicoba  mesin penghancur itu memang tidak terbiasa mencabik-cabik mobil. Beberapa kali mesin itu berhenti berputar karena ukuran mobil yang sangat besar.

Alhasil MrBeast membutuhkan mesin lain agar bisa mendorong mobil tersebut hingga tercabik-cabik.

"Sampai-sampai mesin pencabik ini bergetar saat bekerja karena ukuran yang tidak biasa," jelas MrBeast.

Halaman:
1 2
      
