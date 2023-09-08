Google Pixel 8 Vs iPhone 15, Mana yang Memikat?

DUA ponsel premium Google Pixel 8 vs iPhone 15 akan diluncurkan dalam waktu dekat. Belakangan Google secara elegan menyindir iPhone 15 yang kabarnya baru mengadopsi USB-C.

Namun demikian Google Pixel 8 sudah memberikan banyak bocoran dari fitur dan tampilan yang akan mereka hadirkan bulan Oktober mendatang. Di sisi lain, Apple masih malu-malu untuk memberikan banyak bocoran soal iPhone 15 yang akan dirilis minggu depan.

Akan tetapi sejumlah rumor yang telah beredar terkait dua ponsel flagship tersebut sudah bermunculan di dunia maya. Lantas bagaiman perbandingannya? Mana yang lebih memikat? Berikut rangkumannya.

Tanggal perilisan

Apple akan lebih dulu memperkenalkan perangkat iPhone 15 pada tanggal 12 September mendatang. Di momen inilah Apple akan mengupas tuntas ponsel anyar mereka itu.

Di sisi lain, Google Pixel 8 akan diluncurkan beberapa minggu setelahnya, yakni 4 Oktober 2023. Google pun sudah cukup pede produknya itu dapat bersaing dengan iPhone 15.

Desain

Dari bocorannya, Google Pixel 8 punya desain yang lebih egronomis ketimbang seri sebelumnya. Ada juga rumah lensa yang melindungi kamera di bagial belakang. Google Pixel 8 juga memamerkan bezel ramping dengan lubang kecil untuk kamera depan.

Sementara itu, iPhone 15 punya desain yang tidak jauh berbeda, khususnya untuk kamera belakang yang disusun secara diagonal. iPhone 15 juga akan menghilangkan garis tepi tajam dan dikanarkan akan memboyong Port USB-C.

Display

Dynamic Island akan menjadi hal baru di iPhone 15. Apple dikabarkan masih memboyong layar OLED 60Hz. Tapi bezel di iPhone 15 disebut akan menjadi lebih ramping.

Tak mau kalah, Google Pixel 8 punya layar OLED dengan refresh rate lebih tinggi yakni 90Hz. Layarnya juga dikabarkan akan menampilkan pemindai sidik jari ultrasonik yang menjadi penyempurnaan dari seri sebelumnya.