HOME OTOTEKNO TECHNO

Tetap Eksis, Nintendo akan Adopsi DLSS dan Ray-Tracing pada Switch 2

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |15:09 WIB
Tetap Eksis, Nintendo akan Adopsi DLSS dan Ray-Tracing pada Switch 2
Bocoran Nintendo Switch 2 (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Nintendo Switch kembali menunjukkan eksistensinya yang masih bertahan sejak perilisan pertama 6,5 tahun yang lalu. Super Mario Bros Wonder, Detective Pikachu Returns, dan kemungkinan Metroid Prime 4 adalah beberapa game yang direncanakan Nintendo untuk konsolnya yang tampak menjanjikan dan akan hadir pada tahun 2024.

Perusahaan ini dilaporkan telah menunjukan kepada para pengembang teknologi generasi berikutnya pada sesi demo teknologi privat di Gamescom bulan lalu. Versi The Legend of Zelda: Breath of the Wild yang disempurnakan adalah salah satu demo untuk Switch 2.

Diklaim bahwa demo tersebut menunjukkan BOTW beroperasi pada frame rate dan resolusi yang lebih tinggi dari kemampuan Switch asli, meski belum menjamin ini akan dirilis pada Switch 2.

Menariknya, VGC juga mengklaim bahwa Nintendo mendemonstrasikan fungsi The Matrix Awakens pada dev kit. Nintendo berhasil membuat demo teknologi yang menarik untuk bekerja pada versi awal sistem mereka yang akan datang.

Disebutkan juga bahwa demo Switch 2 akan memiliki ray-tracing, teknologi peningkatan DLSS NVIDIA, dan visual yang sebanding dengan PS5 dan Series X.

Nintendo kemungkinan tidak akan mempertahankan desain genggam hibrida dari Switch kecuali jika perusahaan tidak keberatan dengan daya tahan baterai yang hanya sekitar 20 menit. Oleh karena itu, dukungan DLSS dapat membantu Nintendo menjalankan game dengan frame rate dan resolusi yang lebih tinggi tanpa harus memasukkan komponen yang lebih bertenaga atau baterai yang terlalu besar ke dalam Switch 2.

