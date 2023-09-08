4 Cara Memperbaiki Laptop Black Screen, Mudah dan Cepat!

JAKARTA – Berikut empat cara memperbaiki laptop yang black screen. Ada banyak faktor yang membuat laptop mengalami black screen, namun cara mengatasinya cukup mudah dan cepat.

Biasanya penyebab laptop black screen adalah gagalnya instalasi Windows yang atau tertunda pada laptop. Kegagalan instalasi Windows dapat disebabkan oleh beberapa faktor termasuk media yang rusak, masalah pada harddisk atau flashdisk yang Anda gunakan.

Namun, Anda tidak perlu panik karena hal itu dapat diperbaiki. Simak ulasan berikut ini agar Anda tahu cara memperbaiki laptop Anda yang black screen.

1. Restart Laptop

Dalam kondisi laptop layar hitam, Anda tidak dapat mengakses menu administrator pada laptop untuk menghidupkan ulang laptop. Agar dapat mengakses menu administrator untuk memulai ulang laptop, Anda dapat menggunakan langkah berikut:

• Klik shortcut "Ctrl+alt+delete";

• Pilih akun Anda dan masuk seperti biasa;

• Klik ikon tombol daya;

• Pilih 'Restart' untuk memulai ulang laptop.

2. Gunakan Shortcut pada Keyboard ke Beranda Windows

Jika laptop Anda mengalami layar hitam, Anda tidak akan dapat mengakses windows pada layar laptop Anda. Sehingga Anda perlu menggunakan Shortcut untuk mengaksesnya. Anda hanya perlu menekan shortcut "tombol logo Windows+ctrl+shift+B". Selanjutnya, Anda hanya perlu menunggu layar laptop melakukan proses untuk menampilkan homepage windows.