Bocoran Xiaomi Mix Flip, Siap Ramaikan Pasar Ponsel Lipat

BEIJING - Xiaomi akan meramaikan ponsel lipat lewat Xiaomi Mix Flip. Teranyar, moniker ponsel lipat itu sudah ada di database IMEI China, Kamis (7/9/2023).

Deskripsi pada database IMEI China mengonfirmasi bahwa perangkat tersebut sedang dalam perjalanan untuk segera diluncurkan. Xiaomi Mix Flip datang dengan nomor model 2311BPN23C.

Dilansir dari GSM Arena, Xiaomi Mix Flip kabarnya akan diluncurkan bersamaan dengan Mix Fold 4 tahun depan. Detail spesifikasi produk baru tersebut pun sudah mencuat.

Dikatakan bahwa saat dibuka, sisi layar Xiaomi Mix Flip tampak seperti flip lain di luar sana, namun kameranya agak menonjol dan terlihat sedikit mirip Pixel dalam sketsa yang beredar luas di internet.

Ada tiga sensor yang berarti akan ada telefoto, dan dikabarkan menawarkan 3x optical zoom. Tidak mengherankan jika smartphone ini akan ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC yang akan resmi bulan depan.

Karena Mix Fold 3 sangat tipis dan ringan untuk dilipat, mungkin Xiaomi Mix Flip juga akan demikian. Tapi perlu diingat bahwa ini masih sebatas rumor, bisa saja semua berbeda saat diluncurkan ke dunia nyata.

Tapi perlu diingat semua Mix Folds sejauh ini hanya terbatas di China, dan sayangnya Mix Flip mungkin mengalami nasib yang sama. Jadi kita tunggu saja kelanjutan kabarnya dalam beberapa waktu ke depan.

(Saliki Dwi Saputra )