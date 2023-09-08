Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kata Pakar Ini Sebab Orang Indonesia Masih Enggan Pakai NAS

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |11:00 WIB
Kata Pakar Ini Sebab Orang Indonesia Masih Enggan Pakai NAS
Network Attached Storage (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Sistem Network Attached Storage atau akrab disebut NAS mungkin sudah cukup familiar di dunia IT. Sistem ini terbukti andal dalam meningkatkan keamanan data dan pengelolaan data yang lebih efisien.

Sayangnya di Indonesia NAS sendiri kurang dilirik. Sedikitnya minat masyarakat terhadap teknologi penyimpanan data yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data ke jaringan komputer ini pun dijelaskan oleh Regional Marketing Synology Inc, Joevita Evadne.

Dalam wawancara bersama MNC Portal Indonesia pada Kamis (7/9/2023), Joevita menyebut masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang familiar dengan NAS. Masih banyak orang yang belum teredukasi dengan manfaat dari sistem penyimpanan tersebut.

"Beberapa tau NAS itu apa, tapi mereka mungkin gak tau ternyata NAS itu bisa dimanfaatkan. Mereka mungkin hanya tau NAS gitu aja, kayak, gak perlu deh NAS. Sampai akhirnya mereka baru merasa kalau ternyata memang butuh NAS," ungkap Joevita.

Halaman:
1 2
      
