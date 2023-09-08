Ilmuan Israel Ciptakan Embrio Manusia Tanpa Sel Telur, Sperma, dan Rahim

SEIRING kemajuan teknologi, para ilmuan terus melakukan inovasi. Baru-baru ini dikabarkan bahwa tim dari Weizmann Institute of Science, Israel telah menciptakan model embrio manusia yang bertahan selama 14 hari, tanpa sel telur, sperma dan rahim.

Mereka mendemonstrasikan model lengkap embrio manusia menggunakan sel induk yang dikembangkan di dalam laboratorium. Mereka menghasilkan model menggunakan sel induk berpotensi majemuk yang tidak dimodifikasi secara genetik.

Ini adalah sel yang berpotensi berkembang menjadi berbagai jenis sel. Dan yang menariknya lagi adalah model yang dihasilkan ini meniru struktur 3D dan karakteristik utama dari embrio manusia, sebagaimana dihimpun dari Science Focus pada Jumat (8/9/2023).

Ini merupakan yang pertama dalam ilmu pengetahuan, dalam perlombaan menciptakan model embrio manusia yang juga diikuti oleh Universitas Cambridge dan Institut Teknologi California. Model mencakup plasenta dan kantung kuning telur untuk memastikan pertumbuhan embrio sintetis.

Dalam penelitian, model embrio bahkan mengandung sel-sel yang membuat hormon terdeteksi melalui tes kehamilan untuk menentukan hasilnya. Saat tim melakukan tes kehamilan terhadap hormon sintetis tersebut, hasilnya positif, namun mereka hanya mengetahui sedikit tentang perkembangan awal embrio.

Tim ilmuwan juga menggarisbawahi bahwa meskipun model tersebut menyerupai embrio, namun itu bukanlah embrio sebenarnya. Mereka masih belum yakin berapa lama mereka akan bertahan jika dibiarkan berkembang lebih dari 14 hari.

Tim berharap temuan ini akan memfasilitasi penyelidikan lebih dalam mengenai perkembangan awal manusia, serta infertilitas dan pertumbuhan jaringan untuk transplantasi.

(Saliki Dwi Saputra )