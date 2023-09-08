Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuan Israel Ciptakan Embrio Manusia Tanpa Sel Telur, Sperma, dan Rahim

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |13:36 WIB
Ilmuan Israel Ciptakan Embrio Manusia Tanpa Sel Telur, Sperma, dan Rahim
Rekayasa embiro manusia (Foto: Science Focus)
A
A
A

SEIRING kemajuan teknologi, para ilmuan terus melakukan inovasi. Baru-baru ini dikabarkan bahwa tim dari Weizmann Institute of Science, Israel telah menciptakan model embrio manusia yang bertahan selama 14 hari, tanpa sel telur, sperma dan rahim.

Mereka mendemonstrasikan model lengkap embrio manusia menggunakan sel induk yang dikembangkan di dalam laboratorium. Mereka menghasilkan model menggunakan sel induk berpotensi majemuk yang tidak dimodifikasi secara genetik.

Ini adalah sel yang berpotensi berkembang menjadi berbagai jenis sel. Dan yang menariknya lagi adalah model yang dihasilkan ini meniru struktur 3D dan karakteristik utama dari embrio manusia, sebagaimana dihimpun dari Science Focus pada Jumat (8/9/2023).

Ini merupakan yang pertama dalam ilmu pengetahuan, dalam perlombaan menciptakan model embrio manusia yang juga diikuti oleh Universitas Cambridge dan Institut Teknologi California. Model mencakup plasenta dan kantung kuning telur untuk memastikan pertumbuhan embrio sintetis.

Dalam penelitian, model embrio bahkan mengandung sel-sel yang membuat hormon terdeteksi melalui tes kehamilan untuk menentukan hasilnya. Saat tim melakukan tes kehamilan terhadap hormon sintetis tersebut, hasilnya positif, namun mereka hanya mengetahui sedikit tentang perkembangan awal embrio.

Tim ilmuwan juga menggarisbawahi bahwa meskipun model tersebut menyerupai embrio, namun itu bukanlah embrio sebenarnya. Mereka masih belum yakin berapa lama mereka akan bertahan jika dibiarkan berkembang lebih dari 14 hari.

Tim berharap temuan ini akan memfasilitasi penyelidikan lebih dalam mengenai perkembangan awal manusia, serta infertilitas dan pertumbuhan jaringan untuk transplantasi. 

(Saliki Dwi Saputra )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/56/2915861/hasil-dna-ungkap-asal-usul-orang-palestina-berasal-dari-yunani-NTEdOPEjFm.jpeg
Hasil DNA Ungkap Asal-Usul Orang Palestina Berasal dari Yunani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/13/56/2780065/mengenal-rosalind-franklin-perempuan-jenius-yang-berhasil-menemukan-struktur-dna-iZOOyVtUc5.jpg
Mengenal Rosalind Franklin, Perempuan Jenius yang Berhasil Menemukan Struktur DNA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/21/56/2768795/teknologi-ai-temukan-adanya-dna-leluhur-misterius-di-gen-orang-asia-uOpAmiMQmv.jpg
Teknologi AI Temukan Adanya DNA Leluhur Misterius di Gen Orang Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/20/56/2119307/tes-dna-ungkap-asal-usul-masyarakat-indonesia-5q21jNPx8I.jpg
Tes DNA Ungkap Asal Usul Masyarakat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/05/56/1960030/peneliti-temukan-alat-analisis-dna-canggih-untuk-perangi-kejahatan-6yZPxX2Awv.jpg
Peneliti Temukan Alat Analisis DNA Canggih untuk Perangi Kejahatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/16/56/1777186/ternyata-ini-cara-dna-bisa-hadir-di-bumi-1QMhcyAB69.jpg
Ternyata! Ini Cara DNA Bisa Hadir di Bumi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement