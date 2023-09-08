Tips Aman Bermain Threads, Cegah Kejahatan Siber!

THREADS terus berupaya untuk bisa menandingi kompetitornya. Sejumlah pembaruan terus dihadirkan, termasuk peningkatan fitur keamanan agar pengguna bisa terhindar dari kejahatan siber.

Perusahaan keamanan siber, Kaspersky pun telah memberikan beberapa tips tentang cara menggunakan fitur keamanan di platform milik Meta tersebut. Ini dilakukan agar data pribadi tetap terlindungi dan terhindar dari para scammers.

Lantas bagaimana tipsnya? Berikut ini penjelasannya.

1. Kelola pengaturan keamanan

Yang perlu dilakukan agar tetap aman saat bermain Threads tetap adalah dengan menyiapkan otentikasi dua faktor (2FA). Penggunaan 2FA menjadi lapisan keamanan yang melindungi akun dari akses tidak sah.

Pengelola kata sandi modern yang andal juga dapat membuat dan menyimpan kata sandi unik satu kali untuk 2FA, itulah mengapa tidak perlu menginstal dan menggunakan solusi terpisah untuk autentikasi.

Jika ingin berhenti menggunakan Threads sebaiknya nonaktifkan akun. Untuk melakukan ini, pengguna perlu membuka Pengaturan -> Akun -> Nonaktifkan profil dan tekan Nonaktifkan profil Thread.