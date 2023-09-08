Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Dapat Respons Positif, Netflix akan Garap One Piece Season 2?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |10:30 WIB
Dapat Respons Positif, Netflix akan Garap One Piece Season 2?
Live Action One Piece (Foto: Netflix)
A
A
A

ADAPTASI live-action One Piece di Netflix mendapatakan respons positif dari para penggemar. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menantikan Season 2-nya.

Meskipun Netflix dan AMPTP telah menunda negosiasi dengan WGA serta SAG-AFTRA untuk melakukan perilisan, tampaknya Netflix akan tetap menghadirkan One Piece Season 2 dalam beberapa waktu ke depan.

CEO Tomorrow Studios, Marty Adelstein dan Presiden perusahaan produksi, Becky Clements mengatakan bahwa skrip untuk One Piece Season 2 sudah rampung, melansir Gizmodo, Jumat (8/9/2023).

“Kami sudah menyiapkan skripnya,” kata Marty Adelstein. "Antara satu tahun dan 18 bulan, kami mungkin siap untuk mengudara," lanjut Clements.

Tapi perlu diingat, tentu saja proses produksi baru akan dilakukan jika Netflix benar-benar memberikan lampu hijau. Jadi, penggemar tetap harus menunggu sampai perusahaan selesai melakukan negosiasi.

Untuk diketahui, laporan Variety merinci bahwa serial One Piece Netflix telah ditonton 18,5 juta kali. Kesuksesan dan kecinta para penggemarnya telah membuat lampu hijau bahwa Season ke 2 live-action itu mungkin muncul. 

Halaman:
1 2
      
