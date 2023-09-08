Berapa Ketinggian Satelit Starlink? Simak Penjelasan Detailnya

JAKARTA - Publik banyak yang bertanya-tanya berapa ketinggian satelit Starlink? Karena baru-baru ini perusahaan pengembangan layanan internet asal Amerika Serikat yakni Starlink sedang ramai diperbincangkan warganet.

Bagaimana tidak, perusahaan milik Elon Musk saat ini dikabarkan akan mulai memperluas layanan internet satelit secara global.

BACA JUGA: Menakar Keuntungan Operator Seluler Kerja Sama dengan Starlink

Menurut beberapa laporan, rencannya pada tahun 2024 mendatang Starlink akan meluaskan jangkauan termasuk ke wilayah Indonesia. Lantas benarkah demikian? Untuk lebih lengkapnya simak ulasan satu ini.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Jumat (8/9/2023) terkait keberadaan Starlink beserta ketinggian satelitnya.

Bagi yang belum mengetahui bahwa Starlink merupakan sebuah Perusahaan pengembangan layanan internet satelit yang dimiliki oleh Elon Musk selaku pemilik SpaceX juga. Lantas apakah keberadaan layanan internet Starlink sudah hadir di Indonesia?