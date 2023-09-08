Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Berapa Ketinggian Satelit Starlink? Simak Penjelasan Detailnya

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |06:30 WIB
Berapa Ketinggian Satelit Starlink? Simak Penjelasan Detailnya
Ilustrasi satelit Starlink yang akan diluncurkan (Foto: Dok Starlink)
A
A
A

JAKARTA - Publik banyak yang bertanya-tanya berapa ketinggian satelit Starlink? Karena baru-baru ini perusahaan pengembangan layanan internet asal Amerika Serikat yakni Starlink sedang ramai diperbincangkan warganet.

Bagaimana tidak, perusahaan milik Elon Musk saat ini dikabarkan akan mulai memperluas layanan internet satelit secara global.

Menurut beberapa laporan, rencannya pada tahun 2024 mendatang Starlink akan meluaskan jangkauan termasuk ke wilayah Indonesia. Lantas benarkah demikian? Untuk lebih lengkapnya simak ulasan satu ini.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Jumat (8/9/2023) terkait keberadaan Starlink beserta ketinggian satelitnya.

Bagi yang belum mengetahui bahwa Starlink merupakan sebuah Perusahaan pengembangan layanan internet satelit yang dimiliki oleh Elon Musk selaku pemilik SpaceX juga. Lantas apakah keberadaan layanan internet Starlink sudah hadir di Indonesia?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/16/3185364//elon_musk-67YC_large.jpg
Elon Musk Ramalkan AI dan Robot Akan Bikin Uang Tak Lagi Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3181984//elon_musk-KIyS_large.jpg
Tesla Setujui Paket Gaji Rp16,686 Triliun untuk Elon Musk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/16/3180010//grokipedia-Q8HP_large.jpg
Grokipedia, Ensiklopedia AI Elon Musk, Ternyata Banyak Menjiplak Artikel dari Wikipedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179894//grokipedia-vMjL_large.jpg
Elon Musk Luncurkan Grokipedia, Ensiklopedia AI Saingan Wikipedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172834//elon_musk-eMUJ_large.jpg
Dokumen Predator Seks Epstein Terungkap, Ada Nama Elon Musk hingga Pangeran Andrew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/18/3169960//paus_leo_xiv-asyi_large.jpeg
Kritik Gaji Rp16.400 Triliun Elon Musk, Paus Leo: Kita dalam Masalah Besar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement