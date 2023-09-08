Berapa Pajak Mobil Toyota Calya? Simak Ulasannya
Jum'at, 08 September 2023 |20:48 WIB
Berapa pajak mobil Toyota Calya. (Doc. Toyota)
JAKARTA - Berapa pajak mobil Toyota Calya? Ini bisa jadi informasi menarik bagi Anda yang ingin memboyong mobil sejuta umat ini.
Mobil Toyota Calya merupakan salah satu mobil Low Cost Green Car (LCGC) yang mana memiliki banyak peminat, dikarenakan harganya yang terjangkau.
Harga pajak mobil Toyota Calya paling murah Rp1.932.000, sedangkan paling mahalnya Rp2.772.000. Tetapi, biaya tersebut belum termasuk SWDKLLJ mobil sebesar Rp143.000.
Berikut daftar pajak mobil Toyota Calya dari 2016 - 2023, dikutip melalui berbagai sumber, Jumat (8/9/2023).
Berapa Pajak Mobil Toyota Calya
Calya 2016 - 2019
- NEW CALYA E 1.2 MT STD 2016 Rp1.932.000
- NEW CALYA E 1.2 MT 2016 Rp1.995.000
- NEW CALYA G 1.2 MT 2016 Rp2.037.000
- NEW CALYA E 1.2 MT STD 2017 Rp2.058.000
- NEW CALYA E 1.2 AT 2017 Rp2.310.000
- NEW CALYA G 1.2 AT 2017 Rp2.373.000
- NEW CALYA E 1.2 MT STD 2018 Rp2.100.000
- NEW CALYA E 1.2 MT 2018 Rp2.142.000
- NEW CALYA G 1.2 MT 2018 Rp2.247.000
- NEW CALYA E 1.2 MT STD 2019 Rp2.142.000
- NEW CALYA E 1.2 AT 2019 Rp2.373.000
- NEW CALYA G 1.2 AT 2019 Rp2.457.000