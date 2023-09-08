Toyota Kembangkan Mobil Pikap Corolla, Tampang Tetap Elegan

JAKARTA - Toyota mendadak membuat kejutan, dimana pabrikan asal Jepang itu diubah jadi mobil pikap.

Dikutip situs Drive, Jumat (8/9/2023), proyek tersebut terungkap setelah bererdarnya sebuah video singkat memperlihatkan adanya mobil Toyota Corolla pikap yang tengah diangkut sebuah truk engkel.

Truk dengan logo Toyota Motors dan Toyota Corolla pikap itu diyakini berada di wilayah Afrika Selatan.

"Mobil pikap kecil sangat popular di Afrika selatan. Pikap itu dikenal dengan nama Bakkie," tulis Drive.

Keberadaan mobil pikap dari Toyota Corolla itu langsung membuat banyak orang terkejut. Pasalnya tidak ada orang yang membayangkan sedan Toyota Corolla ternyata bisa diubah jadi mobil pikap.

Apalagi dari video yang beredar itu, Toyota tetap mempertahankan bagian depan desain Toyota Corolla yang elegan.

Bedanya baris kedua dan bagasi diubah jadi sebuah bak layaknya mobil pikap yang ada saat ini.

Keberadaan Toyota Corolla versi pikap itu tidak dibantah oleh perusahaan. Mereka malah mengakui mobil itu adalah mobil konsep. Jadi Toyota Corolla versi pikap memang masih dalam pengembangan.

"Model yang Anda lihat adalah versi purwarupa. Tipe mobil itu masih dalam proses pengembangan," ujar juru bicara Toyota Afrika Selatan yang dikutip Drive.