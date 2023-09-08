Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Xiaomi Klaim Bisa Produksi 50 Unit Mobil Listrik per Minggu

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |10:51 WIB
Xiaomi Klaim Bisa Produksi 50 Unit Mobil Listrik per Minggu
Xiaomi Beijing Factory. (Doc. carnewschina)
A
A
A

JAKARTA – Xiaomi dikabarkan sudah mulai melakukan uji coba produksi mobil listrik yang rencananya akan meluncur pada 2024.

Perusahaan teknologi asal China itu, bahkan mengklaim bisa memproduksi sebanyak 50 unit prototipe dalam sepekan.

Melansir Carnewschina, Jumat (8/9/2023), Xiaomi telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informas (MIIT) dalam satu atau dua bulan ke depan.

Setelah mendapat persetujuan, maka produksi massal mobil listrik Xiaomi akan dilakukan.

Xiaomi perlu mendapatkan izin dari Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) dan MIIT agar dapat memulai produksi massal. Tapi, laporan terbaru mengatakan bahwa mereka telah menerima lisensi NDRC, meski belum dikonfirmasi secara resmi.

Meski belum mendapat izin produksi, Xiaomi sudah mulai mendatangkan alat-alat untuk memproduksi mobil listrik ke fasilitas pabrik mereka bulan lalu.

Perusahaan teknologi itu juga sedang mencari sekitar 100 orang, dan proses rekrutmen yang sangat cepat dan ketat.

Rekrutmen skala besar akan dimulai akhir tahun atau awal tahun depan ketika produksi massal bisa dilakukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069160/all_new_hyundai_kona_electric-ONRd_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Mobil Listrik di Indonesia, dari Rp100 Jutaan hingga Rp6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3064066/sejumlah_hotel_dan_gedung_di_china_larang_mobil_listrik_parkir_di_basement-tDqZ_large.jpg
Sejumlah Hotel dan Gedung Larang Mobil Listrik Parkir di Basement, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063913/mercedes_benz_eqs_580_4matic-eYv0_large.jpg
Di Negara Ini, Banyak Pemuda Pilih EV sebagai Mobil Mewah Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063880/mobil_listrik_fiat_500-aQoq_large.jpg
Pasar Lesu Makan Korban, Produksi Mobil Listrik Fiat 500 Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/52/3063031/mg_windsor_ev-IiVe_large.jpg
Kembaran Wuling Cloud EV Meluncur, Harganya Cuma Rp180 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061403/spklu-jViX_large.jpeg
5 Tips Cas Mobil Listrik agar Baterai Tetap Awet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement