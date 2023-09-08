Xiaomi Klaim Bisa Produksi 50 Unit Mobil Listrik per Minggu

JAKARTA – Xiaomi dikabarkan sudah mulai melakukan uji coba produksi mobil listrik yang rencananya akan meluncur pada 2024.

Perusahaan teknologi asal China itu, bahkan mengklaim bisa memproduksi sebanyak 50 unit prototipe dalam sepekan.

Melansir Carnewschina, Jumat (8/9/2023), Xiaomi telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informas (MIIT) dalam satu atau dua bulan ke depan.

Setelah mendapat persetujuan, maka produksi massal mobil listrik Xiaomi akan dilakukan.

Xiaomi perlu mendapatkan izin dari Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) dan MIIT agar dapat memulai produksi massal. Tapi, laporan terbaru mengatakan bahwa mereka telah menerima lisensi NDRC, meski belum dikonfirmasi secara resmi.

Meski belum mendapat izin produksi, Xiaomi sudah mulai mendatangkan alat-alat untuk memproduksi mobil listrik ke fasilitas pabrik mereka bulan lalu.

Perusahaan teknologi itu juga sedang mencari sekitar 100 orang, dan proses rekrutmen yang sangat cepat dan ketat.

Rekrutmen skala besar akan dimulai akhir tahun atau awal tahun depan ketika produksi massal bisa dilakukan.