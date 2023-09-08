Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Fitur Drive Mode Mitsubishi XForce Punya Konsumsi Bahan Bakar Berbeda

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |09:40 WIB
Fitur Drive Mode Mitsubishi XForce Punya Konsumsi Bahan Bakar Berbeda
Mitsubishi XForce. (Foto: Wahyu Sibarani/Okezone)
JAKARTA - Mitsubishi XForce memiliki fitur Drive Mode, yang dimana masing-masing pilihan yakni Normal, Wet, Mud, dan Gravel memiliki konsumsi bahan bakar berbeda.

Fungsi dari keempat mode berkendara ini bisa disesuaikan dengan kondisi jalan yang dilalui.

"Saya rasa konsumsi bahan bakar terbaik adalah di mode Normal. Jadi baiknya jika pengemudi ingin konsumsi bahan bakar terbaik, pilih mode Normal," ujar Masahiro Tamura, Product Appeal Evaluation Department Mitsubishi Motors, belum lama ini.

Dia mengatakan hal itu terjadi karena setiap mode berkendara akan melakukan pengaturan terhadap setir mobil dan respons pedal gas. Dia mencontohkan mode basah atau Wet Mode yang mengatur secara otomatis palang kemudi dan pedal gas jadi lebih berat.

"Khusus wet mode, jadi kami tune setir lebih berat untuk menciptakan rasa aman. Karena saat sangat licin konsumen pada umumnya sulit mengendalikan, jadi AYC lebih aktif mendukung untuk pergerakan mobil. Kemudian akselerasi dikurangi hingga rendah dan traction control level 4. Ini adalah tune terbaik untuk kondisi wet," ujarnya.

Alhasil konsumsi bahan bakarnya akan sangat jauh berbeda dengan mode Normal atau mode lainnya.

Soal konsumsi bahan bakar Mitsubishi XForce, Masahiro Tamura mengatakan dalam setiap pengujian mobil baru, Mitsubishi selalu menghitung konsumsi bahan bakar. Hanya saja hal itu tidak mereka jadikan patokan untuk informasi kepada konsumen.

Pasalnya setiap konsumen akan memiliki gaya mengemudi yang berbeda. Hal itu menurutnya akan sangat berpengaruh pada konsumsi bahan bakar yang dicapai.

"Kami tidak mengumumkan konsumsi bahan bakar mobil ini," jelasnya.

