Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jeep Rubicon Mario Dandy Siap Dilelang, Segini Kisaran Harganya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |07:57 WIB
Jeep Rubicon Mario Dandy Siap Dilelang, Segini Kisaran Harganya
Jeep Rubicon Mario Dandy bakal dilelang. (Doc. Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Jeep Rubicon 2 pintu berwarna hitam yang kerap dipamerkan Mario Dandy akhirnya dilelang. Itu dilakukan setelah Majelin Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan vonis 12 tahun penjara dan restitusi sebesar Rp25 miliaran.

“Membebankan terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy membayar restitusi kepada anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng sebesar Rp25.150.161.900,” kata Hakim Ketua Alimin Ribut Sujono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, belum lama ini.

Hakim juga memutuskan Jeep Rubicon dengan nomor polisi B 2571 PBP atas nama Ahmad Saefudin yang dibawa Mario Dandy ke lokasi penganiayaan David Ozora, dirampas dan dilelang.

Disebutkan oleh Hakim Ketua Alimin bahwa Jeep Rubicon tersebut dijual di muka umum, dilelang, dan hasilnya untuk mengurangi sebagian restitusi anak korban. Namun, belum diketahui besaran harga untuk mobil tersebut.

Berdasarkan laman Informasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Jeep Wrangler Rubicon 2 pintu milik Mario Dandy memiliki nilai jual Rp383 juta.

Nilai tersebut belum termasuk biaya yang perlu dikeluarkan untuk legalitas kendaraan, seperti STNK dan BPKB.

Jeep Rubicon berwarna hitam yang sering dipamerkan Mario Dandy merupakan produksi 2013. Pajak mobil tersebut juga sudah mati karena belum diperpanjang sejak tanggal jatuh temponya pada 4 Februari 2023.

Dikutip dari data yang tercantum, Jeep Rubicon Mario Dandy ini memiliki besaran nilai jual Rp318 juta. Pajak serta denda pajak mobil ini sudah Rp0 alias tidak tercantum lagi, serta ada status ‘Nopol Sudah Dijual’.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/86/2943294/presiden-amerika-ngaku-bawa-porsche-hingga-275-kilometer-per-jam-mL4EomTiEK.jpg
Presiden Amerika Ngaku Bawa Porsche hingga 275 Kilometer per Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/52/2939322/mobil-suv-mewah-kebanggaan-vladimir-putin-bakal-diproduksi-di-arab-PyDdNO70c3.jpg
Mobil SUV Mewah Kebanggaan Vladimir Putin Bakal Diproduksi di Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/52/2935677/apakah-tni-dapat-mobil-dinas-ini-penjelasannya-eijnE7QJ1T.jpg
Apakah TNI Dapat Mobil Dinas? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/52/2935167/intip-tameng-berjalan-vladimir-putin-aurus-senat-l700-UWJkA52zfx.jpg
Intip Tameng Berjalan Vladimir Putin, Aurus Senat L700
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/52/2930802/7-koleksi-mobil-mewah-milik-bambang-soesatyo-n9UkVszEoC.jpg
7 Koleksi Mobil Mewah Milik Bambang Soesatyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/86/2911664/raja-inggris-jajal-ineos-grenadier-dan-aston-martin-dbx707-geser-land-rover-xiz6POP1GX.jpg
Raja Inggris Jajal Ineos Grenadier dan Aston Martin DBX707, Geser Land Rover?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement