HOME OTOTEKNO TECHNO

Grand Final CODM Major Series 9 Pertemukan Kagendra vs ABC Esports

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |16:12 WIB
Grand Final CODM Major Series 9 Pertemukan Kagendra vs ABC Esports
Call of Duty Mobile Major Series 9 (Foto: Garena)
A
A
A

JAKARTA - Grand Final Call of Duty: Mobile (CODM) Major Series 9 akan berlangsung Minggu (10/9/2023). Kagendra sang juara bertahan akan menghadapi tantangan dari ABC Esports di babak Grand Final.

Tak hanya memperebutkan gelar juara, kedua tim juga akan memperebutkan bagian terbesar dari total prize pool senilai Rp230 juta dan satu tiket menuju Qualifier CODM World Championship 2023!

Sebagai turnamen tier tertinggi esports CODM di Indonesia, Major Series 9 telah dimulai pada awal Juli 2023 melalui babak kualifikasi dan lanjut ke babak Team Elimination pada Agustus 2023. 

Dari dua fase tersebut, hanya tersisa 8 tim yang berhasil melaju ke babak Playoff. Mereka langsung bertemu dengan Kagendra sebagai juara bertahan dan ABC Esports sebagai peringkat tiga dari Major Series 8 di babak Playoff. 

Babak Playoff CODM Major Series 9 secara total diikuti oleh 10 tim yang bertanding sepanjang 11-27 Agustus 2023. Di babak ini, Kagendra dan ABC Esports menunjukkan dominasinya dengan menduduki peringkat 1 dan 2 klasemen Playoff.

Kagendra mengantongi total 27 poin dari 9 kemenangan, sedangkan ABC Esports 23 poin dari rekor 8 menang dan 1 kalah. Mereka langsung masuk ke babak Knockout Stage, diikuti oleh empat tim lainnya di peringkat 3-6.

Halaman:
1 2
      
