5 TWS Terbaik di Harga Rp200 Ribuan, Nomor 1 Kantongi IPX 5

JAKARTA – Berikut rekomendasi lima True Wireless Stereo (TWS) terbaik dengan harga terjangkau. Meski ramah di dompet, lima TWS yang akan dibahas ini memiliki sejumlah spesifikasi yang cukup mempuni dan nyaman di kupung.

TWS sendiri merupakan earphone yang sedang menjadi tren lantaran tidak rumit saat digunakan karena menggunakan bluetooth. Lalu apa saja TWS terbaik di harga Rp200 ribuan? Berikut ulasannya.

5. Redmi Airdots 2

Dengan koneksi Bluetooth versi 5.0, TWS dari Xiaomi ini memiliki jangkauan koneksi 10 meter. TWS Redmi Airdots 2 juga memiliki waktu penggunaan selama 5 jam. Dengan kualitas layak dan cukup baik, Anda dapat memperoleh TWS ini seharga Rp290.000.

4. Xiaomi Mi True Wireless Earbud Basic S

Mi True Wireless Earbud Basic S hadir dengan suara yang kuat, hingga Bluetooth 5.0 untuk koneksi yang lebih baik. Selain itu, Basic S juga dilengkapi dengan mode gaming untuk memperkuat suara dari dalam game.

Perangkat ini juga dilengkapi dengan eartip karet anti slip untuk menjaganya agar tetap berada di dalam lubang suara. Harga yang ditawarkan oleh Mi True Wireless Earbud Basic S adalah Rp275.000.

3. Earbuds Sniper TWS Eb81

Kemampuan bluetooth 5.0 dari earbud sniper dengan nomor model Eb81 ini memungkinkan jarak koneksi hingga 10 meter. TWS Eb81 Sniper Earbuds memiliki desain ergonomis yang membuatnya pas di telinga, sehingga Anda bisa memperoleh TWS premium dengan harga Rp210.000 dan cukup nyaman saat digunakan.