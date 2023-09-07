Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Rover NASA Temukan Batu Mirip Sirip Hiu dan Capit Kepiting di Mars

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |12:10 WIB
Rover NASA Temukan Batu Mirip Sirip Hiu dan Capit Kepiting di Mars
Rover NASA temukan batu mirip sirip hiu dan capit kepiting (Foto: NASA)
ROVER NASA yang menjelajah Mars kembali menemukan keanehan. Sejak tiba di Mars pada 18 Februari 2021, robot tersebut telah menjelajahi Kawah Jezero di Mars sambil berburu tanda-tanda kehidupan.

Terbaru, ia menemukan bebatuan aneh yang ditangkap pada 18 Agustus 2023 kemarin. Bukan tanpa sebab, mengingat batu tersebut memiliki bentuk mirip sirip hiu dan juga capit kepiting.

Mars sendiri diyakini pernah dipenuhi dengan air miliaran tahun lalu. Dengan ditemukannya batuan mirip hewan laut tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa teori tentang air di Mars semakin menguat.

Namun menurut beberapa ahli, batu ini hanya lah sebuah fenomena pareidolia. Fenomena itu mengacu pada kecenderungan otak untuk melihat gambar bermakna dari data visual acak, melansir Space, Kamis (7/9/2023).

Halaman:
1 2
      
