Bambu Jepang akan Berbunga untuk Pertama Kali dalam 120 Tahun, Tanda Bencana?

HIROSHIMA - Bambu henon yang biasa ditemukan di Jepang akan berbunga pada 2028. Tapi kabar ini justru dikaitkan dengan tanda-tanda bencana bagi masyarakat di Negeri Sakura.

Diketahui bambu henon sejatinya merupakan bambu khas negeri China. Hanya saja pada abad ke-9, Jepang berhasil membudidayakan bambu unik itu. Kini, hutan-hutan bambu seluas 1.700 kilometer per segi yang ada di Jepang didominasi oleh bambu henon.

BACA JUGA: Peneliti Butuh Dana Rp22 Miliar Lebih untuk Ungkap Misteri Fragmen Alien di Papua Nugini

Masalahnya menurut Cosmos Magazine, bambu henon sifatnya monokarpik alias berbunga sekali lalu mati. Seperti pohon pisang yang akan mati ketika sudah berbuah.

Nah, pada 2020 sekelompok peneliti dari Hiroshima University di Jepang justru menemukan adanya tanda-tanda bambu henon yang akan berbunga. Diperkirakan bambu tersebut akan berbunga dengan sempurna di 2028.

Jadi setelah berbunga maka bambu henon akan mati. Justru kondisi itulah yang membuat para peneliti di Jepang khawatir.

Mereka membayangkan hutan-hutan bambu yang banyak di Jepang justru akan berubah jadi padang kering. Pasalnya bambu henon butuh waktu lama untuk kembali berkembang lagi yakni mencapai 120 tahun.

Sebenarnya terakhir kali bambu henon berbunga menurut IFL Science terjadi pada 1908. Hanya saja saat itu para peneliti di Jepang tidak berhasil menemukan jawaban untuk mencegah terjadinya bencana karena panjangnya waktu regenerasi bambu henon.

Kini dalam temuan di 2020, para peneliti langsung bertindak lebih cepat. Mereka langsung mengadakan penelitian dan mengamati bambu tersebut saat berkecambah.