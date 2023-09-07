Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Perjalanan Logo Android dari Masa ke Masa

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |20:26 WIB
Perjalanan Logo Android dari Masa ke Masa
Logo Android (Foto: Istimewa)
JAKARTA – Android baru saja mengubah tampilan logo mereka lengkap dengan bugdroid 3D. Lantas bagaimana perubahan logo Android dari masa ke masa?

Seperti yang diketahui, Android adalah platform perangkat lunak berbasis Linux yang digunakan pada smartphone dan tablet. Popularitasnya yang berkembang pesat membuatnya menjadi salah satu pesaing utama di pasar perangkat seluler.

Berikut ulasan perjalanan logo Android dari masa lalu sampai sekarang. 

2008 

Logo Android pertama kali dibuat pada tahun 2008 dalam dua palet warna. Irina Blok, perancang lambang Android yang ikonik menawarkan dua pilihan untuk perusahaan, dan yang lebih cerah dan lebih mudah dikenali adalah Android bergaya dalam warna hijau muda. Robot yang dikenal dengan nama Bugdroid ini digambar dengan garis-garis halus yang bersih dan terlihat sangat futuristik namun bersahabat.

2008 – 2014

 

Logo Android dirancang pada tahun 2007 oleh Irina Blok, seorang desainer grafis Google. Dia dan rekan-rekannya sepakat untuk menjadikannya sebagai logo sumber terbuka. Ini berarti bahwa perusahaan mana pun di dunia bebas untuk menyesuaikannya.

Kemudian, Blok mengatakan tentang kreasinya bahwa logo ini seperti seorang anak, yang telah dia berikan kehidupan, dan sekarang harus menjalani kehidupannya sendiri secara mandiri.

2014 – 2019


Desain ulang tahun 2014 menyempurnakan kontur logo Android, membuat semua elemen pada robot itu lebih tipis dan lebih rapi. Dengan demikian, detail putih menjadi sedikit lebih berani dan lebih terlihat, dan makhluk itu sendiri - lebih ramping dan lebih tinggi.

Hiasan hijau menjadi warna utama identitas visual Android, tetapi juga dinaikkan ke warna yang lebih pekat dan lebih cerah, yang mendekati warna hijau rumput.

Halaman:
1 2
      
