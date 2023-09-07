Cara Mudah Memahami Ilmu Digital Marketing Ala Konten Kreator Ajazil Hawaris

DUNIA digital semakin menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran bisnis. Namun, untuk pemula, konsep-konsep dalam digital marketing seringkali dapat terasa kompleks dan menakutkan. Ajazil Hawaris Sunny, seorang content creator teknologi hadir berbagi tips dan trik yang mempermudah pemahaman digital marketing bagi para pemula.

Ajazil adalah CEO dari MetaDigital.az, sebuah perusahaan yang berfokus pada penyediaan solusi digital untuk bisnis dari berbagai skala. Dengan pengalamannya yang luas dalam industri ini, Ajazil berkomitmen untuk membantu pemula memahami dunia digital marketing dengan lebih mudah.

Sebagai seorang content creator, Ajazil aktif dalam berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Youtube, dan TikTok. Melalui platform yang ada, Ajazil membagikan berbagai tips, trik, dan panduan praktis terkait teknologi dan digital marketing kepada para pemula.

Dia memberikan pendekatan yang sederhana dalam menyajikan informasi kompleks, sehingga orang-orang yang belum familiar dengan dunia digital dapat dengan mudah memahaminya.

Melalui upayanya dalam berbagi konten bermanfaat, Ajazil Hawaris berhasil mendorong keterlibatan yang lebih besar dari para pemula dalam dunia digital marketing.