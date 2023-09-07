Heboh! Foto Anak Kembar Elon Musk dengan Mantan Karyawannya Shivon Zilis

AUSTIN - Bukan rahasia jika Elon Musk pernah memiliki hubungan dengan mantan karyawannya yang bernama Shivon Zilis. Dari hasil hubungan tersebut, Musk diketahui memiliki dua anak kembar yang lahir beberapa bulan lalu.

Baru-baru ini foto anak kembar tersebut muncul untuk pertama kalinya di publik. Jurnalis Walter Isaacson telah membagikan potret anak kembar yang diketahui berusia 16 bulan itu sedang duduk di pangkuan Musk dan Zilis.

Dua anak kembar Musk tampak memiliki mata yang cerah seperti dirinya. Isaacson mengatakan, foto itu diambil saat Musk mengajaknya bertemu di Austin, Texas untuk mengobrol di rumah Zilis.

“Untuk sesaat saya terkejut dengan keanehan pemandangan tersebut,” tulis Isaacson tentang pertemuan tersebut sebagaimana dikutip dari Business Insider pada Kamis (7/9/2023).

"Kami sedang duduk di teras pinggiran kota dekat kolam renang halaman belakang yang tenang pada suatu hari musim semi yang cerah, bersama dua anak kembar bermata cerah yang sedang belajar berjalan," lanjutnya.

Untuk diketahui, Isaacson telah mengikuti keseharian Musk selama kurang lebih tiga tahun. Dengan terbuktinya kabar bahwa Musk memiliki anak kembar, maka diketahui saat ini Musk memiliki sembilan orang anak.