HOME OTOTEKNO TECHNO

4 Cara Bayar LRT Jakarta, Sat Set Anti Ribet!

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |11:08 WIB
4 Cara Bayar LRT Jakarta, Sat Set Anti Ribet!
Cara bayar LRT Jakarta (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA – Berikut empat cara membayar LRT Jakarta. Setidaknya ada berapa pilihan metode pembelian tiket yang bisa Anda pilih dan dijamin anti ribet dan sangat mudah. 

LRT Jabodetabek telah beroperasi usai diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Senin, 28 Agustus lalu. Lantas bagaimana cara pembayaran tiket LRT agar Anda bisa menggunakannya? Berikut ulasannya. 

1. Single Journey Trip (SJT)

Dilansir dari situs resmi lrtjakarta, kartu Single Journey Trip (SJT) merupakan kartu tiket yang berlaku untuk satu kali perjalanan yang dapat diperoleh pada loket pembayaran Passenger Agent Office (PAO) atau pada mesin tiket otomatis (Ticket Vending Machine) yang terdapat diseluruh stasiun LRT Jakarta.

Satu kartu seharga Rp 20.000 yang berisi tarif perjalanan sebesar Rp 5.000 dan jaminan kartu (deposit) sebesar Rp 15.000. Di mana tarif deposit ini dapat dikembalikan (refund) di stasiun tujuan dan masa berlaku sampai dengan 7 hari setelah tap out.

2. QRIS LinkAja

Anda tinggal akses aplikasi LinkAja, dan periksa apakah saldo Anda mencukupi untuk sampai rute terjauh. Kemudian, goyangkan ponsel hingga muncul kode tiket. Scan kode tersebut pada mesin pemindai di gerbang masuk LRT dan tunggu hingga gerbang terbuka.

Di stasiun tujuan, scan kembali kode tiket pada mesin pemindai di gerbang keluar. Anda bisa mengecek kembali saldo LinkAja Anda, saldo akan terpotong sesuai dengan biaya perjalanan.

Halaman:
1 2
      
