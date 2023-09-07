Gimana Cara Nonton YouTube Tapi Bisa Buka Aplikasi Lain? Simak Ulasan Lengkapnya

JAKARTA- Banyak masyarakat yang bertanya gimana cara nonton Youtube tapi bisa buka aplikasi lain? Karena nyatanya sangat mudah untuk dilakukan. Supaya dapat langsung melakukan dengan benar maka pengguna perlu mengetahui langkah-langkah dan caranya.

Sebab banyak sekali pengguna Youtube yang mengeluhkan jika smartphone Android dan Apple mereka tidak tidak bisa berjalan di latar belakang. Oleh karena itu akan sangat merepotkan bila youtube harus dimainkan secara bergantian dengan aplikasi lainnya.

Namun untuk saat ini pengguna tidak perlu galau dan risau lagi. Coba ikuti ulasan satu ini sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (7/9/2023) terkait cara nonton Youtube tapi bisa buka aplikasi lain.

Melansir laman resmi MakeUseOf, bahwa ada beberapa cara yang bisa pengguna terapkan supaya bisa menyaksikan Youtube sembari membuka aplikasi lainnya. Begini caranya:

1. Gunakan Mode Picture In Picture di Web Browser

Cara pertama untuk mengakses Youtube dan membuka aplikasi lain yaitu dengan menggunakan mode PIP (Picture In Picture) pada Web Browser. Langkah yang diperlukan sangatlah mudah sebagai berikut: