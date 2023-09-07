Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kenapa Video di Yandex Tidak Bisa Diputar? Ada 5 Kemungkinan yang Terjadi.

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |08:30 WIB
Kenapa Video di Yandex Tidak Bisa Diputar? Ada 5 Kemungkinan yang Terjadi.
Ilustrasi untuk video Yandex tidak bisa diputar (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa Video di Yandex tidak bisa diputar? Sebagian pengguna Yandex tentu pernah mengalami masalah dalam pemutaran video.

Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah pemutaran video di Yandex. Namun sebelum itu pengguna Yandex perlu mengetahui penyebab video tidak dapat diputar.

Berikut beberapa alasan kenapa video di Yandex tidak bisa diputar melansir berbagai sumber pada, Kamis (7/9/2023), untuk jadi informasi bersama.

1. Koneksi Internet Lemah

Salah satu masalah paling umum kenapa video di Yandex tidak dapat diputar adalah koneksi internet yang tidak stabil. Lemahnya koneksi internet mempengaruhi pemutaran video di mesin pencari Yandex.

Cobalah muat ulang halaman atau mencoba lagi setelah koneksi internet membaik. Dengan begitu pemutaran video kembali berjalan normal.

2. Cache dan Cookie yang Tersimpan

Ketika cache dan cookie tersimpan terlalu banyak di peramban akan mengganggu pada kemampuan pemutaran video. Hal ini terjadi karena informasi yang tersimpan mempengaruhi cara peramban berinteraksi dengan Yandex.

Untuk mengatasi masalah ini bersihkan data cache dan cookie yang tersimpan di peramban. Setelah itu cobalah kembali memutar video di Yandex.

Halaman:
1 2
      
