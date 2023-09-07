Android Hadirkan Logo Baru, Ada Bugdroid Pelangi

GOOGLE telah memperbarui logo dan maskot Android, Bugdroid. Kali ini Bugdroid hadir dalam bentuk tiga dimensi dan hadir dalam beberapa warna, termasuk pelangi.

Untuk logo Android, tampak tidak ada yang terlalu istimewa. Hanya ada pergantian font yang ada di Google. Sedangkan huruf pertamanya kali ini menggunakan huruf kapital.

Google Brand Manager, Jason Fournier, mengatakan dalam Google Blog, Rabu (6/9/2023) bahwa perubahan tersebut lebih mencerminkan logo Google dan menciptakan keseimbangan di antara keduanya. Jadi Google dan Android terlihat memiliki kedekatan alias tidak ada kesan jalan sendiri-sendiri.

Dia melanjutkan perubahan itu dilakukan menyesuaikan visi mereka saat membuat Android yakni kebebasan berkreasi. Jadi saat ini mereka merasa perlu untuk terus melakukan perubahan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan zaman.

"Sebagai platform terbuka, penting bagi teknologi dan merek kami untuk menjadi ajakan bagi orang-orang untuk berkreasi, terhubung, dan melakukan lebih banyak hal dengan Google di perangkat Android," harapnya.

Android sendiri kini memiliki fitur baru dalam aplikasi Lookout yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memberikan deskripsi mendetail tentang gambar, meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang tunanetra atau rabun.