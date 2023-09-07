Duh, Xiaomi Digugat Gara-Gara Dituduh Curi Teknologi Tesla

SHANGHAI - Perusahaan mobil listrik asal Amerika Serikat, Tesla, menggugat anak perusahaan yang dimiliki Xioami, Bingling Intelligent Technology atas tuduhan pencurian teknologi.

Dari laporan Asia Journal, Kamis (7/9/2023), Tesla melihat perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Xiaomi itu telah melakukan pelanggaran rahasia teknis dan melakukan tindakan persaingan yang tidak sehat.

Secara rinci Tesla menuduh Bingling Intelligent Technology melanggar hak kekayaan intelektualnya (HAKI) dalam desain chip sirkuit terpadu. Perusahaan China itu juga dikatakan telah mencuri rahasia teknologi pembuat mobil tersebut.

Tesla tidak main-main dalam melakukan gugatan tersebut. Pasalnya sidang atas tuduhan itu akan segera dilakukan di Shanghai Intelectual Property Court pada 10 Oktober 2023.

Sementara situs Panda Daily melihat bahwa tuduhan Tesla sangat serius. Menurut mereka, sebagai perusahaan dengan teknologi kendaraan listrik canggih dan paten terkait, rahasia teknologi Tesla adalah hal yang membuat mereka berbeda dengan perusahaan mobil listrik lainnya.