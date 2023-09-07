Elon Musk datang ke Indonesia Bulan Depan, Bahas Starlink?

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa technopreneur Elon Musk akan datang ke Indonesia pada bulan Oktober 2023.

Kedatangannya pun dikaitkan dengan pembahasan lebih lanjut pembangunan jaringan internet menggunakan satelit Starlink, milik perusahaan SpaceX Elon Musk di daerah terpencil Indonesia. Pembangunan ini diperkirakan bisa menjadi solusi perluasan sebaran internet di Indonesia.

BACA JUGA: Menakar Keuntungan Operator Seluler Kerja Sama dengan Starlink

"Nanti kalau dealnya selesai, kita harapkan ya Oktober," katanya di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Tapi Luhut menegaskan bahwa kedatangan Elon Musk ke Indonesia ini bukanlah untuk menindaklanjuti Tesla. Dia juga menambahkan bahwa Tesla tidak akan melakukan investasi untuk produksi mobil listriknya tersebut selama satu setengah tahun di seluruh dunia.

"Tesla mereka tidak akan investasi di mana saja. Bukan hanya Indonesia. Kalau bilang di Malaysia mereka hanya buka untuk jualan mobil teslanya," sambung Luhut menambahkan.

Tesla masih mengharapkan untuk bisa berinvestasi di Indonesia sebagai prioritasnya. Namun, perlu diingat kedatangan Elon Musk nanti akan membahas terkait pemasangan satelit Starlink milik perusahaannya untuk menjangkau Internet di seluruh daerah Indonesia.