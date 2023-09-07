Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Takut Kena Tilang Jadi Alasan Pengguna Motor Mau Uji Emisi

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |23:01 WIB
Takut Kena Tilang Jadi Alasan Pengguna Motor Mau Uji Emisi
Suasana uji emisi di Auto Bless Motor Jakarta Barat. (Foto: Muhammad Aidil Sani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pengendara motor terpantau tampak memadati bengkel uji emisi, guna merespons kebijakan tilang emisi yang sedang berlangsung di Jakarta.

Saat ditemui Okezone, salah satu pengendara yang melakukan uji emisi menyebut dirinya menguji emisi pada motornya karena takut kena tilang polisi.

“Takut kena tilang dan saya belum pernah kena tilang,” ujar Novie, saat ditemui di bengkel uji emisi Auto Bless Motor, Jakarta Barat, Kamis (9/7/2023).

Kendati demikian, Novie mendukung kebijakan pemerintah tilang emisi tersebut, guna meredam polusi yang tidak kunjung membaik belakangan ini.

"Uji emisi ini harus tetap berjalan, berguna untuk bebas polusi dan menghindari kendaraan-kendaraan yang berasap," katanya lebih lanjut.

Sebagai catatan, Per tanggal 1 September 2023 kebijakan tilang emisi diberlakukannya.

Untuk kendaraan yang tidak lulus uji emisi sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, saksi tilang motor Rp250.000 dan untuk mobil Rp500.000.

Sementara itu, bagi yang ingin melakukan cek emisi kini tersedia dibanyak bengkel. Tarif yang dikenakan rata-rata sekitar Rp40.000 - Rp50.000 bagi kendaraan roda dua. Sedangkan, kendaraan roda empat Rp150.000-Rp200.000.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/52/3094042/uji_emisi-ktRO_large.jpg
Tiru AS, Lolos Uji Emisi Diusulkan Jadi Syarat Perpanjang STNK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/52/2915897/sempat-bikin-geger-begini-fakta-isu-pembatasan-kendaraan-tua-di-jakarta-3DxKynQ2f0.jpg
Sempat Bikin Geger, Begini Fakta Isu Pembatasan Kendaraan Tua di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/53/2914236/pemprov-dki-jakarta-pastikan-razia-uji-emisi-berlanjut-meski-tanpa-sanksi-tilang-toJxoOQerX.jpg
Pemprov DKI Jakarta Pastikan Razia Uji Emisi Berlanjut, Meski Tanpa Sanksi Tilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/53/2913747/tilang-uji-emisi-diberhentikan-begini-reaksi-warganet-PbQz5EGYvV.jpg
Tilang Uji Emisi Diberhentikan, Begini Reaksi Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/53/2913090/ini-penyebab-angka-co-tinggi-saat-uji-emisi-motor-9fbirpB4PA.jpg
Ini Penyebab Angka CO Tinggi saat Uji Emisi Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/52/2912569/catat-begini-syarat-kendaraan-lolos-tilang-uji-emisi-K2THBwTKzH.jpg
Catat Begini Syarat Kendaraan Lolos Tilang Uji Emisi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement