HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Brio 2023? Paling Tinggi Capai Rp3,5 Jutaan

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |19:41 WIB
Ilustrasi berapa pajak mobil biro
A
A
A

BERAPA pajak mobil Brio 2023? Semua akan diulang dalam artikel ini sebagai acuan bagi Anda yang ingin membeli mobil keluaran Honda.

Brio merupakan salah satu mobil hatchback paling laris di Indonesia. Search Honda Brio memiliki besaran pajak sesuai dengan tipe dan tahunnya.

Untuk mengetahui pajak Brio, Anda dapat melihatnya pada data pajak mobil Brio lengkap semua tahun dan tipe (RS, E, S, Satya, Manual, Matic, CVT, Built Up CBU).

Pajak Brio yang paling murah adalah Rp1.575.000 dan paling mahal sebesar Rp3.549.000. Tarif tersebut belum termasuk SWDKLLJ.

-Pajak Brio 2023

BRIO RS 1.2 CVT CKD 2023 Rp 3.549.000

BRIO RS 1.2 MT CKD 2023 Rp 3.402.000

BRIO SATYA 1.2E CVT CKD 2023 Rp 2.919.000

BRIO SATYA 1.2E MT CKD 2023 Rp 2.667.000

BRIO SATYA 1.2S MT CKD 2023 Rp 2.457.000

https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183345/samsat-uCVk_large.jpg
Syarat dan Cara Bayar Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/52/3165613/giias-V8TN_large.jpeg
Perbandingan Pajak Mobil di Indonesia dan Thailand bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/53/3136984/ariel-G9qw_large.jpeg
Segini Pajak Tahunan Motor Bebek Termahal Se-Indonesia Milik Ariel Noah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/52/3130071/samsat_keliling_pemprov_jabar-41KN_large.jpeg
Daftar Provinsi yang Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/52/3101115/jenis_mobil_dan_motor_yang_kena_dampak_ppn_12_persen-GKQX_large.jpg
Jenis Mobil dan Motor yang Kena Dampak PPN 12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/52/3096867/mitsubishi_pajero_sport-3saU_large.jpg
Segini Pajak Mobil Pajero Semua Tipe dan Tahun Lengkap hingga Keluaran Terbaru 2024
