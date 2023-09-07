Berapa Pajak Mobil Agya per Tahun? Cek di Sini

BERAPA pajak mobil Agya per tahun? Tentu banyak yang bertanya tentang mobil keluaran Toyota itu.

Apalagi, mobil Agya tergolong murah dibanding mayoritas mobil yang beredar di Indonesia. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat harga jual Agya yang cukup bersahabat.

Mengutip web Pemerintahkota, Kamis (7/9/2023), Agya termasuk mobil Low Cost Green Car (LCGC) yang dipasarkan dengan beberapa tipe, antara lain E, G, S TRD, dan GR Sport dengan transmisi manual dan matic.

Perbedaan tipe, spesifikasi, dan tahun produksi mempengaruhi NJKB dan harga pajak Agya.

Pajak mobil Agya adalah Rp1.092.000 sampai paling mahal Rp2.835.000. Biaya ini belum termasuk SWDKLLJ Rp143.000. Oleh karena itu, beberapa Pemprov menyediakan layanan cek pajak seperti Sambat (Banten), Sambara (Jawa Barat), E- Samsat, dsb.

Daftar Pajak Agya 2012 – 2023

- Pajak Agya 2012

AGYA E 1.0 MT 2012 Rp 1.092.000

AGYA G 1.0 MT 2012 Rp 1.344.000

AGYA G 1.0 AT 2012 Rp 1.491.000

- Pajak Agya 2013

AGYA E 1.0 MT 2013 Rp 1.218.000

AGYA 1.0 E AT 2013 Rp 1.386.000

AGYA G 1.0 MT 2013 Rp 1.449.000

AGYA G 1.0 AT 2013 Rp 1.533.000

- Pajak Agya 2014

AGYA E 1.0 MT 2014 Rp 1.365.000

AGYA 1.0 E AT 2014 Rp 1.512.000

AGYA G 1.0 MT 2014 Rp 1.575.000

AGYA G 1.0 AT 2014 Rp 1.701.000

- Pajak Agya 2015

AGYA E 1.0 MT 2015 Rp 1.491.000

AGYA 1.0 E AT 2015 Rp 1.596.000

AGYA G 1.0 MT 2015 Rp 1.722.000

AGYA G 1.0 AT 2015 Rp 1.764.000