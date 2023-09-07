4 Miliarder Asia yang Koleksi Kendaraan Mewah, Sultan Brunei Punya 7 Ribu Mobil Lebih

JAKARTA - Mobil mewah merupakan simbol dari status sosial. Terlebih deretan mobil mewah seperti, Ferrari, Lamborghini, Bentley, dan Rolls-Royce sering kali dibuat khusus, dan memiliki edisi terbatas bagi yang ingin memilikinya.

Tidak heran jika banyak miliader dari asia yang kepincut, hingga rela memboyongnya meski terpaut jarak yang jauh dari negaranya.

Lantas, siapa saja miliarder Asia yang memiliki koleksi mobil mewah, penasaran? Simak ulasan berikut. Dikutip Firstclasse, Kamis (7/9/2023).

1. Mukesh Ambani

Salah satu orang terkaya di India ini diketahui memiliki 168 mobil yang diparkir di enam lantai apartemen tempat tinggal pribadinya.

Terdapat beberapa koleksi miliknya, yaitu Rolls-Royce Phantom dan Cullinan, Bentley Bentayga. Tak kalah istimewanya lagi, ada BMW 760i yang dibaluti dengan lapisan baja yang dibandrol sekitar $1,4 juta atau Rp21 miliar.

2.Sheikh Hamad Bin Hamdan Al Nahyan

Sheikh Hamad menjadi salah satu miliarder yang mengoleksi banyak mobil mewah.

Seorang Anggota keluarga kerajaan Uni Emirat Arab itu, memiliki tujuh S-Class Mercedes-Benz yang warnanya berbeda-beda.

Seluruh kendaraan mewah yang dimiliki disimpannya dalam sebuah piramida metalik, yang fungsinya sebagai museum mobil nasional.

Di dalamnya, terdapat 200 model mobil klasik yang eksentrik antara lain Mini Coopers, Dodge Power Wagon, sampai mobil polisi NYPD.

3. Khalid Abdul Rahim

Seorang pengusaha di bidang jasa konstruksi berasal Bahrain, Khalid Abdul Rahim, menyukai mobil modern yang bertenaga tinggi dibandingkan dengan mobil klasik.

Mobil yang dikoleksinya, seperti Lamborghini Miura, Porsche GT1, dan Mercedes-Benz CLK GTR.