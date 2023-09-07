Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Simak Cheat GTA 5 PS3 Mobil Lamborghini

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |08:21 WIB
Simak Cheat GTA 5 PS3 Mobil Lamborghini
Ilustrasi untuk kode cheat GTA5 PS3 (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Mari intip kode cheat GTA 5 PS3 mobil Lamborghini yang sangat keren baik di dunia nyata maupun dalam game Grand Theft Auto V.

Mobil tersebut merupakan sesuatu yang sangat bagus. Sebab mobil supercar pabrikan Jerman tersebut memang sangat eksklusif karena memiliki desain sangat sporty, menawan serta tenaga mesin yang buas.

Maka dari itu tidak heran bila banyak orang mengidamkan mobil berlogo banteng seruduk tersebut. Lantas bagaimana cara memanggil mobil Lamborghini dalam GTA 5?

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Kamis (7/9/2023) terkait cheat GTA 5 PS 3 memanggil mobil Lamborghini .

Tidak dapat dipungkiri bahwa permainan garapan Rockstar Games satu ini bisa melakukan apapun yang pemain inginkan, bahkan merilis sebuah fitur cheat supaya para pemain tidak kesulitan dan tak bosan memainkan game cukup sulit satu ini.

Namun apakah salah satu cheatnya bisa memanggil mobil sport Lamborghini? Ternyata cheat GTA 5 PS 3 terbilang sangat terbatas untuk memunculkan beberapa mobil sporstcar. Sebab Rockstars Games tidak merilis cheat GTA 5 PS3 untuk mobil Lamborghini.

Namun para pecinta games jangan khawatir, sebab Rockstar Games telah menyediakan tempat dimana mobil Lamborghini tersebut bisa ditemukan di jalanan. Pada GTA 5, mobil Lamborghini dikenal dengan nama Infernus.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
