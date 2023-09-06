Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Pixel 8 Pro akan Dilengkapi Sensor Suhu Tubuh

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |21:09 WIB
Google Pixel 8 Pro akan Dilengkapi Sensor Suhu Tubuh
Bocoran Google Pixel 8 Pro (Foto: X)
A
A
A

JELANG peluncurannya yang semakin dekat, Google Pixel 8 Pro kembali membocorkan sejumlah fitur andalannya. Google mengatakan bahwa perangkat tersebut akan dilengkapi sensor suhu tubuh. 

Bisa dilihat dari simulator 360 derajat yang memungkinkan siapa saja melihat perangkat tersebut dari segala sudut, Pixel 8 Pro akan meluncur dengan membawa titik kuning kecil yang menunjukkan sensor khusus.

Ini mengonfirmasi bocoran sebelumnya yang menyebut bahwa Pixel 8 Pro akan dilengkapi dengan sensor pengukur suhu tubuh, meskipun belum diketahui lebih lanjut bagaimana cara kerja dari sensor tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/57/2967792/google-pixel-fold-2-siap-meluncur-begini-bocorannya-UPpoA4PTu1.jpg
Google Pixel Fold 2 Siap Meluncur, Begini Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/57/2959887/bocoran-render-ungkap-tampang-pixel-9-pro-seperti-apa-aIg7YvXx7g.jpg
Bocoran Render Ungkap Tampang Pixel 9 Pro, Seperti Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/57/2917089/gokil-google-pixel-watch-akan-hadir-tanpa-tombol-sama-sekali-EQa9E9Fq9o.jpeg
Gokil, Google Pixel Watch akan Hadir Tanpa Tombol Sama Sekali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/57/2895932/ini-spesifikasi-dan-kisaran-harga-google-pixel-watch-2-DHbJfM8iKq.JPG
Ini Spesifikasi dan Kisaran Harga Google Pixel Watch 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/57/2894271/ini-jadwal-dan-cara-nonton-peluncuran-google-pixel-8-GTVVkmKcdd.jpeg
Ini Jadwal dan Cara Nonton Peluncuran Google Pixel 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/57/2893370/google-pede-pixel-8-dan-pixel-8-pro-akan-manjakan-pengguna-android-ini-sederet-alasannya-1hizY4Oxzf.jpg
Google Pede Pixel 8 dan Pixel 8 Pro akan Manjakan Pengguna Android, Ini Sederet Alasannya!!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement