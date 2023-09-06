Google Pixel 8 Pro akan Dilengkapi Sensor Suhu Tubuh

JELANG peluncurannya yang semakin dekat, Google Pixel 8 Pro kembali membocorkan sejumlah fitur andalannya. Google mengatakan bahwa perangkat tersebut akan dilengkapi sensor suhu tubuh.

Bisa dilihat dari simulator 360 derajat yang memungkinkan siapa saja melihat perangkat tersebut dari segala sudut, Pixel 8 Pro akan meluncur dengan membawa titik kuning kecil yang menunjukkan sensor khusus.

Ini mengonfirmasi bocoran sebelumnya yang menyebut bahwa Pixel 8 Pro akan dilengkapi dengan sensor pengukur suhu tubuh, meskipun belum diketahui lebih lanjut bagaimana cara kerja dari sensor tersebut.