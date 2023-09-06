Cara menghilangkan iklan di iPhone cukup sederhana. Ada beberapa metode yang dapat Anda gunakan untuk memblokir iklan pada iPhone, penasaran? Dikutip dari berbagai sumber, Rabu (6/9/2023), simak ulasannya berikut ini
Cara Menghilangkan Iklan di iPhone
Menonaktifkan iklan yang dipersonalisasi
1. Buka menu pengaturan
2. Klik bagian privasi & keamanan
3. Gulir ke bawah dan pilih pengiklanan Apple
4. Lalu, pada bagian iklan yang dipersonalisasikan, Anda dapat mengklik tombol berwarna hijau yang berada di sebelah kanan tulisan. Jika tombol tersebut tidak berwarna hijau, berarti iklan telah dinonaktifkan.
Menonaktifkan iklan berbasis lokasi
1. Buka menu pengaturan
2. Klik bagian privasi & keamanan
3. Pilih layanan lokasi
4. Nonaktifkan semua layanan lokasi atau atur akses lokasi App Store ke Jangan pernah.
4. Gulir ke bawah ke Privasi & Keamanan dan aktifkan pengaturan berikut: Cegah Pelacakan Lintas Situs, Sembunyikan Alamat IP dari Pelacak, Peringatan Situs Web Penipuan, Pengukuran Iklan yang Menjaga Privasi.