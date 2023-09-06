Cara Menghilangkan Iklan di iPhone, Dijamin Bebas Iklan

JAKARTA – Cara menghilangkan iklan di iPhone mungkin masih belum Anda ketahui, dan pastinya Anda sudah dibuat kesal dengan informasi yang tidak diperlukan itu.

Iklan yang sering kali muncul pada layar iPhone secara umum muncul saat sedang bermain game, menggunakan aplikasi, ataupun aktivitas online lainnya yang kerap mengganggu tampilan layar.

BACA JUGA: Menakar Keuntungan Operator Seluler Kerja Sama dengan Starlink

Cara menghilangkan iklan di iPhone cukup sederhana. Ada beberapa metode yang dapat Anda gunakan untuk memblokir iklan pada iPhone, penasaran? Dikutip dari berbagai sumber, Rabu (6/9/2023), simak ulasannya berikut ini

Cara Menghilangkan Iklan di iPhone

Menonaktifkan iklan yang dipersonalisasi

1. Buka menu pengaturan

2. Klik bagian privasi & keamanan

3. Gulir ke bawah dan pilih pengiklanan Apple

4. Lalu, pada bagian iklan yang dipersonalisasikan, Anda dapat mengklik tombol berwarna hijau yang berada di sebelah kanan tulisan. Jika tombol tersebut tidak berwarna hijau, berarti iklan telah dinonaktifkan.

Menonaktifkan iklan berbasis lokasi

1. Buka menu pengaturan

2. Klik bagian privasi & keamanan

3. Pilih layanan lokasi

4. Nonaktifkan semua layanan lokasi atau atur akses lokasi App Store ke Jangan pernah.

Periksa pengaturan Safari