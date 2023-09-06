Apakah Matahari Bisa Jadi Black Hole? Ini Kata Ahli

SUDAH jadi hal umum bahwa black hole atau lubang hitam berasal dari bintang yang telah mati. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa Matahari akan mengalami nasib serupa jika energinya telah habis.

Tapi menurut Profesor Fisika di Universitas Sussex, Xavier Calmet, Matahari tidak akan menjadi black hole seperti bintang lainnya saat ia mati. Ini karena Matahari tidak memiliki kemampuan yang cukup.

"Sederhana saja, Matahari tidak cukup berat untuk menjadi lubang hitam,” ungkapnya sebagaimana dikutip dari Live Science pada Rabu (6/9/2023).

Calmet memaparkan ada beberapa kondisi yang mempengaruhi apakah sebuah bintang dapat menjadi black hole. Itu mencakup komposisinya, rotasinya, proses yang mengatur evolusinya, dan jumlah massa yang cukup.

Saat ini, para ilmuwan berpendapat bahwa bintang yang sekarat harus meninggalkan inti bintang yang berukuran berkali-kali lipat dari massa Matahari untuk menciptakan black hole.

“Bintang dengan massa awal lebih besar dari 20 hingga 25 kali massa Matahari kita berpotensi mengalami keruntuhan gravitasi yang diperlukan untuk membentuk black hole,” kata Calmet.

Untuk diketahui, ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar nuklir di intinya , fusi nuklir hidrogen menjadi helium masih terjadi di lapisan terluarnya. Jadi, saat inti bintang runtuh, lapisan terluarnya mengembang dan memasuki apa yang dikenal sebagai fase raksasa merah.

Ketika Matahari menjadi raksasa merah dalam waktu sekitar 6 miliar tahun, satu miliar tahun setelah kehabisan hidrogen di intinya, Matahari akan meluas hingga mengelilingi orbit Mars, menelan planet-planet bagian dalam, mungkin termasuk Bumi.

Lapisan luar raksasa merah akan mendingin seiring waktu dan menyebar membentuk nebula planet di sekitar inti Matahari yang membara. Bintang masif yang menciptakan black hole mengalami beberapa periode keruntuhan dan perluasan, dan kehilangan lebih banyak massa setiap saat.

Hal ini karena pada tekanan dan suhu yang tinggi, bintang-bintang dapat memadukan unsur-unsur berat. Hal ini berlanjut hingga inti bintang terbuat dari besi, unsur terberat yang dapat dihasilkan sebuah bintang, dan bintang tersebut meledak dalam supernova, kehilangan lebih banyak massa.