HOME OTOTEKNO TECHNO

Segini Gaji Karyawan 5 Perusahaan Teknologi Raksasa di Dunia, Ada yang Tembus Rp6 Miliar!

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |18:23 WIB
Segini Gaji Karyawan 5 Perusahaan Teknologi Raksasa di Dunia, Ada yang Tembus Rp6 Miliar!
Kantor SpaceX di Amerika Serikat (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Bekerja di perusahaan besar dan mendapatkan gaji yang sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan sudah menjadi harapan bagi semua orang. Apalagi ditambah dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Lantas, pernahkah Anda mempertanyakan berapa gaji yang didapatkan orang yang bekerja di perusahaan teknologi raksasa dunia?

Dilansir dari Business Insider (6/9/2023), sejumlah perusahaan seperti Apple, Meta, SpaceX, Microsoft hingga TikTok memang sanggup membayar mahal sejumlah pekerjaan yang dianggap vital untuk bisni mereka. Lantas berapa perkiraan gaji karyawan di perusahaan teknologi? Berikut rangkumannya.

1. Apple


Sebagai perusahaan teknologi yang menjual barang elektronik, Apple berhasil mendapatkan 394,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp6 triliunan dari penjualan iPhone, iPad, Mac, serta perangkat dan layanan lainnya pada September 2022.

Dengan tingginya penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan ini membuat seorang direktur senior mendapatkan bayaran tertinggi hingga 415 ribu dolar AS per tahun yang setara dengan Rp6,5 miliar.

Meta

Karyawan Meta dapat menghasilkan hingga enam digit gaji yang didapatkan. Seorang insinyur perangkat lunak dan manajer teknik di Meta dapat menghasilkan 290 ribu dolar AS (setara Rp4,5 miliar). Sedangkan seorang manajer produk bisa menghasilkan 280 ribu dolar AS atau setara Rp4,4 miliar.

Kini Meta membuat kebijakan untuk para karyawan agar dapat pergi ke kantor selama tiga kali dalam seminggu setelah sebelumnya menerapkan kerja jarak jauh, dengan ancaman akan kehilangan pekerjaan apabila tidak dilakukan.

