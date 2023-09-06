Cara Foto Bulb di Samsung Galaxy Z Fold 5

JAKARTA - Bagi pecinta fotografi pastinya sudah tidak asing lagi dengan foto bulb di mana fotografer akan memanfaatkan cahaya bergerak sebagai objeknya.

Dengan foto bulb, akan menghasilkan gambar berupa laser cahaya yang bersinar. Foto bulb masih digemari hingga saat ini karena memang fotonya sangat ciamik nan estetik.

Untuk diketahui, membuat foto bulb sendiri tak hanya bisa dilakukan dengan menggunakan kamera DSLR tapi juga smartphone layar lipat Samsung Galaxy Z Fold 5. Ini bisa dilakukan dengan beberapa langkah mudah.

Lantas bagaimana caranya? Berikut langkah-langkahnya:

- Pertama, buka aplikasi kamera di Samsung Galaxy Z Fold 5;