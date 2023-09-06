Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Foto Bulb di Samsung Galaxy Z Fold 5

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |09:51 WIB
Cara Foto Bulb di Samsung Galaxy Z Fold 5
Langkah mengambil foto bulb dengan Samsung Galaxy Z Fold 5 (Foto: Tangguh Yudha/MPI)
JAKARTA - Bagi pecinta fotografi pastinya sudah tidak asing lagi dengan foto bulb di mana fotografer akan memanfaatkan cahaya bergerak sebagai objeknya.

Dengan foto bulb, akan menghasilkan gambar berupa laser cahaya yang bersinar. Foto bulb masih digemari hingga saat ini karena memang fotonya sangat ciamik nan estetik.

Untuk diketahui, membuat foto bulb sendiri tak hanya bisa dilakukan dengan menggunakan kamera DSLR tapi juga smartphone layar lipat Samsung Galaxy Z Fold 5. Ini bisa dilakukan dengan beberapa langkah mudah.

Lantas bagaimana caranya? Berikut langkah-langkahnya:

- Pertama, buka aplikasi kamera di Samsung Galaxy Z Fold 5;

Halaman:
1 2 3
      
